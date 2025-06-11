Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт зерна у 2024/2025МР перевищив 39 млн тонн - Мінагрополітики

14:19 11.06.2025 |

Новини АПК

 

Україна станом на 11 червня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала 39,256 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 884 тис. тонн було відвантажено від початку поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно із повідомленням, станом на 12 червня минулого року загальний показник відвантажень оцінювався в 48,381 млн тонн, у тому числі 1,449 млн тонн у червні.

При цьому з початку поточного сезону експортовано пшениці - 15,184 млн тонн (у 2023/2024 МР - 17,839 млн тонн), ячменю - 2,312 млн тонн (2,437 млн тонн), жита - 10,8 тис. тонн (1,6 тис. тонн), кукурудзи - 21,169 млн тонн (27,57 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 11 червня оцінюється в 66,7 тис. тонн (у 2023/24 МР - 94,6 тис. тонн), у тому числі пшеничного - 62,3 тис. тонн (89,3 тис. тонн).

 

2024/2025 МР

2023/2024 МР

Всього

в тому числі:

у червні 2025

Всього станом на 12.06.2024

в тому числі:

у червні 2024 станом на 12.06.2024

Зернові та зернобобові, всього

39256

884

48381

1449

пшениця

15184

287

17839

402

ячмінь

2312

0

2437

51

жито

10,8

0

1,6

0,0

кукурудза

21169

593

27570

990

Борошно пшеничне, тис. тонн

62,3

1,8

89,3

2,0

Борошно інше, тис. тонн

4,4

0,0

5,3

0,1

Борошно разом, тис. тонн

у перерахунку на зерно, тис. тонн

66,7

88,9

1,8

2,4

94,6

126,1

2,1

2,8

Експорт разом (зерно + борошно)

39344

886

48507

1452
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5566
  0,0647
 0,16
EUR
 1
 47,5033
  0,1320
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1315  0,01 0,03 41,7185  0,00 0,00
EUR 47,1107  0,04 0,09 47,7841  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,05 0,13 41,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес