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Експорт зерна у 2024/2025МР перевищив 39 млн тонн - Мінагрополітики
14:19 11.06.2025 |
Україна станом на 11 червня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала 39,256 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 884 тис. тонн було відвантажено від початку поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.
Згідно із повідомленням, станом на 12 червня минулого року загальний показник відвантажень оцінювався в 48,381 млн тонн, у тому числі 1,449 млн тонн у червні.
При цьому з початку поточного сезону експортовано пшениці - 15,184 млн тонн (у 2023/2024 МР - 17,839 млн тонн), ячменю - 2,312 млн тонн (2,437 млн тонн), жита - 10,8 тис. тонн (1,6 тис. тонн), кукурудзи - 21,169 млн тонн (27,57 млн тонн).
Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 11 червня оцінюється в 66,7 тис. тонн (у 2023/24 МР - 94,6 тис. тонн), у тому числі пшеничного - 62,3 тис. тонн (89,3 тис. тонн).
|
|
2024/2025 МР
|
2023/2024 МР
|
Всього
|
в тому числі:
у червні 2025
|
Всього станом на 12.06.2024
|
в тому числі:
у червні 2024 станом на 12.06.2024
|
Зернові та зернобобові, всього
|
39256
|
884
|
48381
|
1449
|
пшениця
|
15184
|
287
|
17839
|
402
|
ячмінь
|
2312
|
0
|
2437
|
51
|
жито
|
10,8
|
0
|
1,6
|
0,0
|
кукурудза
|
21169
|
593
|
27570
|
990
|
Борошно пшеничне, тис. тонн
|
62,3
|
1,8
|
89,3
|
2,0
|
Борошно інше, тис. тонн
|
4,4
|
0,0
|
5,3
|
0,1
|
Борошно разом, тис. тонн
у перерахунку на зерно, тис. тонн
|
66,7
88,9
|
1,8
2,4
|
94,6
126,1
|
2,1
2,8
|
Експорт разом (зерно + борошно)
|
39344
|
886
|
48507
|
1452
|
|
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