Експорт зерна у 2024/2025МР перевищив 39 млн тонн - Мінагрополітики

Україна станом на 11 червня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала 39,256 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 884 тис. тонн було відвантажено від початку поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно із повідомленням, станом на 12 червня минулого року загальний показник відвантажень оцінювався в 48,381 млн тонн, у тому числі 1,449 млн тонн у червні.

При цьому з початку поточного сезону експортовано пшениці - 15,184 млн тонн (у 2023/2024 МР - 17,839 млн тонн), ячменю - 2,312 млн тонн (2,437 млн тонн), жита - 10,8 тис. тонн (1,6 тис. тонн), кукурудзи - 21,169 млн тонн (27,57 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 11 червня оцінюється в 66,7 тис. тонн (у 2023/24 МР - 94,6 тис. тонн), у тому числі пшеничного - 62,3 тис. тонн (89,3 тис. тонн).