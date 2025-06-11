Україна втратила важливі ринки пшениці, поступившись російській

Україна практично втратила ринки пшениці в Азії та Африці, поки зосереджувалася на експорті в Європу.

Про це повідомляють українські трейдери, пише Latifundist.

"Ми втратили 70% ринку Єгипту. Всі українські експортери переорієнтувалися на Європу. Ми втратили не лише момент, коли можна було вигідно продавати до Єгипту, а й довіру єгипетського покупця", - розповіли виданню, зокрема, у Promising International Trading Co. DMCC.

За словами трейдерів, у Тунісі 75% імпортованої пшениці - російська, ще частина - французька, а от української майже немає. Також втрачені позиції на ринку Судану та Ефіопії.

В багатьох африканських країнах, зокрема в Кенії та Нігерії користується попитом пшениця з високим вмістом протеїну (12,5%), чого в основному українській пшениці бракує.

"І там дуже активно працює російська торгова дипломатія. Тобто, якщо 11,5% - це прийнятно для більшості, але якщо стоїть поріг у 12,5% - росія присутня, а ми ні", - пояснили у "ТАС Агро".

Учасники ринку розповіли про складнощі й на азійському ринку, зокрема, у Бангладеші та Індонезії. На таких ринках росіяни також намагаються витіснити конкурентів.

"Ми бачимо, як вони активно продають за рупії в Індію, йдуть на бартер, заглиблюються в кооперацію з Китаєм. Фактично - хеджують ризик. Бо в будь-який момент можуть з'явитися нові обмеження, які зупинять торгівлю чи доступ до валюти. І тому на таких ринках, як Кенія, Нігерія, Бангладеш, вони демпінгом просто вибивають конкурентів", - зазначили у "ТАС Агро".

За словами трейдерів, російські компанії готові працювати на відстрочених умовах оплати, а українські в основному наполягають на оплаті відразу після завантаження судна.

Надалі через обмеження ЄС українським експортерам доведеться поступатися ціною і перебудовувати логістику, пише Latifundist. Наприклад якщо раніше трейдери могли об'єднавшись і відправити невеликі партії зерна до Європи, то зараз доведеться орієнтуватися на більші партії.