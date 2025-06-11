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АНАЛІТИКА

Китай визнав український горох за якістю на рівні з канадським і кращим за російський

 

Китай офіційно визнав український горох за якістю на рівні з канадським - одним із найкращих у світі. Про це повідомила президентка Української бобово-соєвої асоціації (УБСА) Антоніна Скляренко під час виступу на Agro Ukraine Summit.

За її словами, українські виробники бобових, зокрема гороху, нуту, сочевиці, сої та квасолі, активно шукають вигідні ринки збуту у всьому світі.

Пріоритет - там, де краща ціна, тому увага прикута не лише до ЄС, а й до країн Африки та Азії.

"Ми не можемо орієнтуватися лише на один напрямок, тому шукаємо там, де умови вигідніші", - наголосила Скляренко.

За її словами, Китай залишається одним із найбільш перспективних напрямків.

"Дуже багато технічних вимог потрібно виконати. Китайці внесли в протокол по гороху пункти, яких не було по інших культурах. Але ми все одно працюємо, тому що попит є, і саме завдяки цьому ціна на горох піднялась", - розповіла президентка УБСА.

Водночас китайська сторона офіційно заявила, що він не поступається канадському та за якісними показниками перевершує російський.

"Тож у нас є всі передумови стати довгостроковим постачальником", - розповіла президентка УБСА.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

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