В Україні стартував прийом заявок на субсидію для вирощування бавовнику

У Державному аграрному реєстрі стартував прийом заявок на бюджетну субсидію для сільгосптоваровиробників, які вирощують бавовник. Він триватиме до 10 липня включно.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За словами міністра Віталія Коваля, ініціатива спрямована на відновлення вирощування на півдні України важливої стратегічної культури - бавовнику.

"З огляду на кліматичні умови півдня, досвід науковців і зацікавленість фермерів - це реально. Державну підтримку - 10 000 грн на гектар під урожай цього року можуть отримати аграрії, які вирощують бавовник в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях", - наголосив він.

Отримати підтримку можуть юридичні особи та ФОП, які офіційно зареєстровані в Державному аграрному реєстрів, не мають податкових боргів, працюють виключно на підконтрольній Україні території.

Як подати заявку

Для цього необхідно зареєструватися або увійти до особистого кабінету на сайті www.dar.gov.ua. Далі потрібно відкрити програму підтримки у розділі "Доступні програми", заповнити анкету відповідної форми.

До заявки треба додати довідку про підсумки сівби бавовнику під урожай поточного року за підписом юридичної особи або фізичної особи-підприємця та довідку з ДПС про відсутність податкової заборгованості, на дату її оформлення.

Після цього - натиснути "Подати заявку". Система згенерує заповнену заявку згідно з формою додатку 4 до Порядку. Підписати заявку можна за допомогою КЕП.

Після завершення перевірки заявки та відомостей про отримувача обласна комісія через програмні засоби ДАР повідомить про погодження або відмову із зазначенням причин. У разі погодження визначає суму бюджетних коштів для виплати.

Із 15 вересня 2025 року року бюджетні кошти мають надійти на рахунок отримувача.

Як повідомлялося, минулоріч аграрії зібрали перші 110 кг насіння бавовнику, яке посіяли на площі понад 5 га. Цього року очікується збільшення посіву до 30 тисяч га.

Як повідомлялося, наприкінці квітня 2024 року Верховна Рада спростила вирощування ГМО-сортів бавовни. Раніше у Мінагрополітики наголосили, що в України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб.

Бавовна - це культура, яку використовують для виробництва пороху. Окрім цього, з бавовни також можна виробляти тканину і олію.