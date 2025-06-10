Фінансові новини
- |
- 10.06.25
- |
- 12:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні стартував прийом заявок на субсидію для вирощування бавовнику
10:32 10.06.2025 |
У Державному аграрному реєстрі стартував прийом заявок на бюджетну субсидію для сільгосптоваровиробників, які вирощують бавовник. Він триватиме до 10 липня включно.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
За словами міністра Віталія Коваля, ініціатива спрямована на відновлення вирощування на півдні України важливої стратегічної культури - бавовнику.
"З огляду на кліматичні умови півдня, досвід науковців і зацікавленість фермерів - це реально. Державну підтримку - 10 000 грн на гектар під урожай цього року можуть отримати аграрії, які вирощують бавовник в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях", - наголосив він.
Отримати підтримку можуть юридичні особи та ФОП, які офіційно зареєстровані в Державному аграрному реєстрів, не мають податкових боргів, працюють виключно на підконтрольній Україні території.
Як подати заявку
Для цього необхідно зареєструватися або увійти до особистого кабінету на сайті www.dar.gov.ua. Далі потрібно відкрити програму підтримки у розділі "Доступні програми", заповнити анкету відповідної форми.
До заявки треба додати довідку про підсумки сівби бавовнику під урожай поточного року за підписом юридичної особи або фізичної особи-підприємця та довідку з ДПС про відсутність податкової заборгованості, на дату її оформлення.
Після цього - натиснути "Подати заявку". Система згенерує заповнену заявку згідно з формою додатку 4 до Порядку. Підписати заявку можна за допомогою КЕП.
Після завершення перевірки заявки та відомостей про отримувача обласна комісія через програмні засоби ДАР повідомить про погодження або відмову із зазначенням причин. У разі погодження визначає суму бюджетних коштів для виплати.
Із 15 вересня 2025 року року бюджетні кошти мають надійти на рахунок отримувача.
Як повідомлялося, минулоріч аграрії зібрали перші 110 кг насіння бавовнику, яке посіяли на площі понад 5 га. Цього року очікується збільшення посіву до 30 тисяч га.
Як повідомлялося, наприкінці квітня 2024 року Верховна Рада спростила вирощування ГМО-сортів бавовни. Раніше у Мінагрополітики наголосили, що в України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб.
Бавовна - це культура, яку використовують для виробництва пороху. Окрім цього, з бавовни також можна виробляти тканину і олію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Троє українських членів комісії конкурсу на очільника БЕБ не з'явилися на засідання та зірвали кворум
ТОП-НОВИНИ
|Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bild
|Дрони дістали виробника антен для «Шахедів» у Чєбоксарах – Генштаб підтвердив ураження
|На аеродромі «Саваслейка» уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34
|Renault контактує з урядом щодо виробництва дронів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні на 40% зріс попит на вживані електромобілі. Найбільше купують Tesla
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.06.25
|Кабмін оновив статут і положення про наглядову раду Нафтогазу
|В Україні стартував прийом заявок на субсидію для вирощування бавовнику
|Немає економічної доцільності: Турецька Onur припинить видобуток золота на Дніпропетровщині
|Україна ввела квоти на експорт цукру та м'яса птиці в ЄС через завершення ATM
Бізнес
|Intel буде випускати тільки ті продукти, які можна буде продати на 50% дорожче собівартості
|Нове електронне чорнило дозволяє друкувати тверді або м’які мікросхеми
|ChatGPT тепер може працювати напряму з файлами й календарем користувача
|Розумний ремінь безпеки Volvo знає вашу статуру та вагу
|Найпотужніший у світі акумулятор для електрокарів VarEVolt заряджається до 100% за 18 секунд
|Google Maps використовуватиме всі доступні екрани в авто для навігації
|ChatGPT отримав функцію памʼяті для користувачів без підписки