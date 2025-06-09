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Експорт зерна в червні 2025р. досяг майже 0,5 млн тонн - Мінагрополітики
16:54 09.06.2025 |
Україна станом на 9 червня експортувала з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) 38,777 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 475 тис. тонн було відвантажено поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.
Згідно з повідомленням, станом на 12 червня минулого року загальний показник відвантажень становив 48,381 млн тонн, у тому числі у червні - 1,449 млн тонн.
При цьому в розрізі культур з початку поточного сезону було експортовано пшениці - 15,015 млн тонн (у червні - 152 тис. тонн), ячменю - 2,305 млн тонн (0), жита - 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи - 20,89 млн тонн (320 тис. тонн).
Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 9 червня оцінюється в 66,1 тис. тонн (у червні - 1,2 тис. тонн), у тому числі пшеничного - 61,7 тис. тонн (1,1 тис. тонн).
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