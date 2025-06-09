Українців попередили про підвищення цін на житній хліб

Дефіцит жита у сезоні-2025/2026 буде 100%, що неминуче призведе до
подорожчання житнього хліба, заявив в інтерв`ю "Інтерфакс-Україна"
директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.
"Із упевненістю можна сказати, що на 100% в сезоні-2025/26 буде
дефіцит жита. Уже зараз в Україні частково переробляється польське жито,
а хлібопеки користуються балтийським житнім борошном. Це, на жаль, вже
наші реалії", - сказав він.
За словами очільника галузевої асоціації, причиною дефіциту жита є
небажання сільгоспвиробників сіяти культуру, оскільки її врожайність на
третину нижча, ніж у пшениці - до 40 ц/га проти 60 ц/га відповідно.
Крім того, раніше весь дефіцит покривався з Білорусі, що й призвело
до скорочення обсягів виробництва жита в Україні – аграріям було складно
конкурувати з поставками з Білорусі. Водночас жито не належить до числа
популярних експортних культур. Попит на жито є лише на внутрішньому
ринку.
Рибчинський привернув увагу, що наразі ціна на жито більше, ніж
конкурентна: якщо 2024 року 1 тонна жита коштувала 6-7 тис. грн, то
станом на травень 2025 року - 12-14 тис. грн.
Відповідаючи на запитання чи призведе дефіцит жита до подорожчання житнього хлібу, експерт наголосив, що однозначно подорожчає.
"Наразі ціна українського житнього борошна – 18 тис. грн за тонну, з
імпортної сировини - близько 20 тис. грн, тоді як торік у травні житнє
борошно коштувало 10 тис. грн. Це не просто буде зростання ціни на
житній хліб - багато виробників хлібобулочних виробів просто припинять
його випікати", - наголосив він.
Очільник спілки "Борошномели України" прогнозує, що 2025/2026
маркетинговий рік Україна проживе із дефіцитом жита і купуватиме його на
зовнішніх ринках за європейськими цінами. Це зробить жито цікавим для
українських аграріїв. Відтак у 2026/2027 МР, найімовірніше,
сільгоспвиробники збільшать площі під житом, що зможе вирівняти ситуацію
на ринку.