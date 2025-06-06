Фермерам у травні повернули понад 660 гектарів розмінованих земель

Фермери, які подали заявки на участь в державній програмі компенсацій розмінування земель сільгосппризначення, у травні отримали у використання близько 660 га очищених від мін та вибухівки угідь.

Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, передає Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.

За його словами, минулого місяця розпочато розмінування ще за п'ятьма угодами, за якими буде очищено та передано фермерам майже 1,35 тис. га земель. Всього від старту програми фермери отримали у використання понад 2 тис. га очищених земель.

"Минулого місяця ми отримали сотого сертифікованого оператора протимінної діяльності, що працює в Україні. Така кількість операторів - свідчення того, що наша ставка на створення прозорого конкурентного ринку, як механізму, який здешевить та пришвидшить розмінування, спрацювала", - зауважив Безкаравайний.

Крім того, у Харківській області вже успішно випробувано українську платформу GRIT, розроблену в межах пілотного проєкту з оптимізації гуманітарного розмінування на основі техгіганта Palantir. Вона об'єднала більш як 100 масивів даних для автоматизованого визначення пріоритетності робіт, з перспективою поширення на всі постраждалі від бойових дій регіони.