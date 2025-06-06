«Будуть десь посередині». ЄС готовий підвищити агроквоти для України

Європейський Союз та Україна почали переговори щодо нової торговельної угоди, яка визначить розмір майбутніх квот на українські сільськогосподарські товари, пише Reuters.

У червні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення ЄС тимчасово скасував мита та квоти на українські сільгосптовари, щоб допомогти Україні компенсувати підвищені витрати на експорт через загрозу традиційним морським торговим шляхам в Чорному морі.

Ці тимчасові пільги закінчилися в четвер, і з п'ятниці почав діяти "довоєнний" режим торговельних квот, поки сторони ведуть переговори про нову довгострокову угоду.

Єврокомісар з сільського господарства Крістоф Гансен повідомив, що нові квоти будуть встановлені "десь посередині" між поточними рівнями та тимчасовими пільгами, що діяли останні три роки.

"Те, що буде предметом переговорів, буде десь посередині між квотами в рамках існуючої Поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі та автономними торговельними заходами, тими обсягами, які там експортувалися", - сказав він.

Україна наполягає на вищих квотах, ніж до повномасштабної війни, але дешевий український імпорт створює проблеми європейським фермерам. За словами Гансена, Євросоюз спробує знайти баланс між підтримкою України та врахуванням занепокоєнь фермерів.

За словами міністра аграрної політики Віталія Коваля, Україна сподівається вийти на домовленість з ЄС до кінця липня.

"Непрості переговори, вони йдуть досить напружено, але конструктивно", - сказав він в Верховній Раді в п'ятницю під час години запитань до уряду.