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Українські аграрії завершують посівну
12:32 06.06.2025 |
Українські аграрії завершують четверту весняну посівну під час повномасштабної війни.
Про це написав в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, засіяно 5,6 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що на рівні минулого року. Найвищі темпи сівби в Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Сумській областях.
"Особливість цьогорічного сезону - збільшення площ під ярою пшеницею, площа посіву якої станом на сьогодні становить майже 220 тис. га. Це зумовлено попитом з боку переробних підприємств та експортерів", - зазначив Шмигаль.
Також засіяно 7,7 млн га технічних культур, з яких переважає соняшник - 4,9 млн га та соя 2,3 млн га.
Прем'єр-міністр підкреслив, що засіяних площ достатньо, щоб забезпечити внутрішні продовольчі потреби та сформувати експортний потенціал.
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