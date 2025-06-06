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Українські аграрії завершують посівну

12:32 06.06.2025 |

Новини АПК

 

Українські аграрії завершують четверту весняну посівну під час повномасштабної війни.

Про це написав в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, засіяно 5,6 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що на рівні минулого року. Найвищі темпи сівби в Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Сумській областях.

"Особливість цьогорічного сезону - збільшення площ під ярою пшеницею, площа посіву якої станом на сьогодні становить майже 220 тис. га. Це зумовлено попитом з боку переробних підприємств та експортерів", - зазначив Шмигаль.

Також засіяно 7,7 млн га технічних культур, з яких переважає соняшник - 4,9 млн га та соя 2,3 млн га.

Прем'єр-міністр підкреслив, що засіяних площ достатньо, щоб забезпечити внутрішні продовольчі потреби та сформувати експортний потенціал.

За матеріалами: Економічна правда
 

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