Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ очікує стриманішого зростання цін попри втрати врожаю через заморозки

17:44 05.06.2025 |

Новини АПК

 

Національний банк України (НБУ) визнає втрату певної частини врожаю ранніх сортів плодово-ягідних та озимих культур через весняні заморозки, але не очікує суттєвого впливу на продовольчу інфляцію від втрати.

"Протягом останнього 1-1,5 місяця після того, як ми вже фіналізували і оприлюднили наш квітневий прогноз, відбувалося ще кілька хвиль заморозків. У нас частково були пошкоджені рослини озимої пшениці, озимого ріпаку, кукурудзи, плодових культур. З великою ймовірністю ми можемо говорити про втрати певної частини врожаю ранніх сортів плодово-ягідних культур", - сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу з монетарної політики у четвер.

У квітневому інфляційному звіті Нацбанк очікував врожай зернових цього року на рівні 61,7 млн тонн. В той же час міністр сільського господарства України Віталій Коваль днями заявив Reuters, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% і становитиме близько 51 млн тонн після 56,7 млн тонн у 2024 році.

Ніколайчук на брифінгу не назвав оцінку втрат. На його думку, наслідки наразі, не будуть суттєвими, адже аграрії, як і раніше, продовжують адаптуватися до кліматичних змін, зокрема, шляхом висаджування різних сортів культур.

"Втім, вірогідно, кісточкові цього року будуть дорожчі, ніж ми це очікували раніше, закладали у свій квітневий прогноз", - додав Ніколайчук.

Заступник голови НБУ зауважив, що для врожаю озимих культур ризики є помірними, зважаючи на рясні опади в останні тижні. Водночас щодо багатьох ярих культур ризики все ще залишаються актуальними.

"Крім того, треба враховувати, що збір цього річного врожаю окремо культур затримується як через погодні умови, так і через триваючий існуючий дефіцит робочої сили на ринку", - додав Ніколайчук.

Він повідомив, що наразі НБУ не має оновлених оцінок, оскільки триває проміжне засідання монетарного комітету. Новий прогноз ще готується і буде оприлюднений пізніше.

На цей момент регулятор відзначає, що вплив погодних умов на цьогорічні врожаї зернових та інших сільськогосподарських культур може виявитися гіршим, ніж передбачалося у поточних прогнозах.

"Водночас, як і раніше, ми вважаємо, що цей вплив буде помірний і навіть якщо реалізується певний негативний сценарій і негативні погодні умови повторяться, як в минулому році, то стримати продовольчу інфляцію нам буде простіше, оскільки ваговим фактором буде імпорт", - додав Ніколайчук.

Він також зауважив, що ціни на продукти харчування на внутрішньому ринку вже наблизилися, а за деякими позиціями, навіть перевищують рівень цін у сусідніх країнах.

"Власне, саме через цей фактор ми очікуємо, що повторення минулорічного суттєвого сплеску продовольчої інфляції ми зможемо уникнути", - додав заступник голови НБУ.

Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що прогноз зниження інфляції цього року до нижче 10% залишається чинним.

Як повідомлялось, НБУ погіршив прогноз інфляції на 2025 рік із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4717
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 47,3773
  0,1760
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1348  0,01 0,03 41,7178  0,05 0,12
EUR 47,0493  0,12 0,26 47,7096  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4600  0,06 0,15 41,4800  0,07 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес