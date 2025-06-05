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Втрати сільського господарства України внаслідок війни перевищили $11 мільярдів, – Інститут аграрної економіки
12:50 05.06.2025 |
Прямі втрати сільського господарства України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії та тимчасової окупації територій станом на початок 2025 року склали $11,2 млрд.
Про це свідчать підрахунки Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".
Зокрема, суми втрат наступні:
* від знищення та пошкодження сільськогосподарської техніки на суму $6,5 млрд (58%);
* від руйнування та виведення з ладу зерносховищ - $1,9 млрд (17%);
* внаслідок викрадення та втрати факторів виробництва та готової продукції - $1,9 млрд (17%);
* від іншої нанесеної шкоди - $0,9 млрд (8%).
Серед видів сільськогосподарської техніки найбільші втрати припадають на:
* сільськогосподарські трактори - близько 30 тис. одиниць;
* комбайни - 2,5 тис.;
* сівалки - 11,0 тис.;
* плуги - 8,7 тис.
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