Втрати сільського господарства України внаслідок війни перевищили $11 мільярдів, – Інститут аграрної економіки

Прямі втрати сільського господарства України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії та тимчасової окупації територій станом на початок 2025 року склали $11,2 млрд.

Про це свідчать підрахунки Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Зокрема, суми втрат наступні:

* від знищення та пошкодження сільськогосподарської техніки на суму $6,5 млрд (58%);

* від руйнування та виведення з ладу зерносховищ - $1,9 млрд (17%);

* внаслідок викрадення та втрати факторів виробництва та готової продукції - $1,9 млрд (17%);

* від іншої нанесеної шкоди - $0,9 млрд (8%).

Серед видів сільськогосподарської техніки найбільші втрати припадають на:

* сільськогосподарські трактори - близько 30 тис. одиниць;

* комбайни - 2,5 тис.;

* сівалки - 11,0 тис.;

* плуги - 8,7 тис.