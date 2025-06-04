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АНАЛІТИКА

Україна стала третім найбільшим постачальником органічної продукції до Євросоюзу

17:53 04.06.2025 |

Новини АПК

Україна стала третім найбільшим постачальником органічної продукції до Євросоюзу

 

Україна посіла третє місце серед 123 країн світу за обсягами постачання органічної продукції до Європейського Союзу у 2024 році. Про це пише сертифікаційна компанія України "Органік Стандарт".

Минулого року українські компанії експортували до ЄС 203 900 тонн органіки, що на 17,4% більше, ніж у 2023 році.

Крім цього, обсяги експорту органіки з України до ЄС перевищили показник 2021 року у 189 239 тонн.

Основні позиції в експорті займають зернові, олії, ягоди, фрукти та інші сільськогосподарські продукти.

Експерти наголошують, що це вагомий показник відновлення органічного сектору після складного періоду.

Позитивну динаміку підтримали також ініціативи, які допомагають виробникам адаптуватися до нових умов, зберегти експорт і відповідати вимогам міжнародних ринків.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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