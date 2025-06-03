Українські аграрії цьогоріч прогнозують зменшення врожаю

Цього року аграрний сектор України очікує зменшення валового збору зернових і технічних культур приблизно на 10% порівняно з минулим роком.

Такий прогноз озвучив генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль під час пресконференції в Укрінформі на тему «Агроекспорт України: підсумки сезону та прогнози на 2025/26 маркетинговий рік».

«Якщо дивитися по обсягах, ми бачимо, що пересівання частини площ, скорочення посівів окремих культур і складні погодні умови вплинуть на зменшення валового збору. Загальна оцінка - приблизно мінус 10% у порівнянні з минулим роком», - зазначив Коваль.

За словами експерта, такі зміни пов'язані не лише зі складною аграрною кампанією, але й із загальними тенденціями в структурі посівів. Так, цього року зменшилися площі посівів сої, а площі під цукровими буряками скоротилися приблизно до 220 тис. га, порівняно з минулорічними 250 тис. га. Крім того, через затяжні весняні заморозки аграрії частково пересівали озимий ячмінь і пшеницю.

Щодо окремих напрямків, як от ягідництво, то Коваль притримується думки, що зменшення збору по плодово-ягідних секторах може бути навіть і більше, ніж по зернових.

Він висловив обережний оптимізм щодо другої половини року у питаннях врожаю та потенційних рекордів.

«На якусь культуру може десь щось вистрілить пізніше, але в цілому для галузі цей рік, ймовірно, рекордним не буде. Так, травневі дощі дещо покращили ситуацію, але погода влітку та і восени може внести свої корективи», - зауважив експерт.

Він також прокоментував актуальний режим торгівлі з ЄС, зауваживши, що Україна може втратити до 3,5 млрд євро. На думку Коваля, це особливо позначиться на бізнесі та інвестиційних проєктах, які вже вклали кошти в інфраструктуру, безпечність і якість продукції для виходу на європейський ринок.

Однак Павло Коваль вважає, що українські аграрії мають продовжити боротися за свої позиції на європейському ринку, адже це відкриває більше перспектив спільного експорту до Африки, Азії та інших регіонів.