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Україна з початку маркетингового року експортувала понад ₴38 мільйонів тонн зернових
13:09 02.06.2025 |
Україна за 11 місяців 2024/2025 маркетингового року (МР) експортувала 38,303 млн т зернових та зернобобових культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.
Так, згідно з наведеними даними, у 2024/2025 МР, станом на 2 червня, Україна експортувала 14,8 млн т пшениці (торік - 17,4 млн т), 2,3 млн т ячменю (торік - 2,4 млн т), 10,8 тис. т жита (1,6 тис. т) та 20,5 млн т кукурудзи (26,6 млн т).
До того ж за вищезгаданий період Україна експортувала 65 тис. т борошна (проти 92,5 тис. т за аналогічний період торік).
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