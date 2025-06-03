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АНАЛІТИКА

Виробництво яловичини у квітні скоротилося на 16%

13:06 02.06.2025 |

Новини АПК

 

Обсяги забою великої рогатої худоби (ВРХ) у квітні 2025 року в Україні склали 16,8 тис. тонн, що на 3% менше проти відносно березня року і на 16% проти квітня минулого року, повідомила Асоціація виробників молока (АВМ) з посиланням на дані Мінагрополітики.

У галузевій асоціації зазначили, що в січні-квітні 2025 року обсяги забою ВРХ в Україні становили 60,9 тис. тонн, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

При цьому найбільше (62%) реалізовано на забій тварин на сільгосппідприємствах у Віннницькій (219,9 тис. тонн), Черкаській (146,6 тис. тонн), Дніпропетровській (124,5 тис. тонн), Львівській (72,2 тис. тонн) та Київській (63,8 тис. тонн) областях.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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