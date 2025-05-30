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АНАЛІТИКА

В Україні аграрії вже засіяли 97% від прогнозованих площ

12:06 30.05.2025 |

Новини АПК

В Україні аграрії вже засіяли 97% від прогнозованих площ

 

Аграрії усіх регіонів України станом на 30 травня засіяли 5,5 млн гектарів ярих зернових та зернобобових культур, що становить 97% від прогнозованих площ.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

"Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу - 3,94 млн га (98%), ячмінь - 744,4 тис. га (96%), ярої пшениці вже засіяно 217,1 тис. га (95%), гороху - 212,1 тис. га (98%), вівса - 158,6 тис. га (98%). Гречка засіяна на площі 66,0 тис. га (75%), просо - 66,1 тис. га (87%)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, технічні культури посіяні на площі 7,38 млн га (93%), зокрема соняшником - 4,73 млн га. Лідером залишається Дніпропетровщина із показником 805,4 тис. га. Соєю аграрії засіяли площу у 2,23 млн га.

Щодо регіонів-лідерів за темпами сівби, то найбільше засіяно в Полтавській області: 557,3 тис. га (пшениця - 4,5 тис. га, ячмінь - 69,1 тис. га, горох - 9,6 тис. га, овес - 3,1 тис. га, кукурудза - 455,1 тис. га).

У Чернігівській області засіяли 489,7 тис. га (пшениця - 12,0 тис. га, ячмінь - 13,0 тис. га, горох - 9,4 тис. га, овес - 23,5 тис. га, кукурудза - 412,3 тис. га).

Третє й четверте місце в рейтингу посіли Вінниччина та Сумщина із показниками 393,8 тис. га та 390,6 тис. га відповідно.
На Черкащині аграрії посіяли 387,7 тис. га ярих зернових та зернобобових.
 

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