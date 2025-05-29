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АНАЛІТИКА

Компанія дружини Веревського стала найбільшим покупцем сільгоспземель

23:32 29.05.2025 |

Новини АПК

 

З моменту відкриття українського ринку землі для юридичних осіб у січні 2024 року лише "Земельний край" наблизився до обмеження 10 тис. га землі "в одні руки.

Про це з посиланням на міністра агрополітики Віталія Коваля пише сайт Latifundist.com.

Компанія, яка належить Тетяні Веревській стала найбільшим покупцем сільськогосподарських земель в Україні, повідомив міністр.

Тетяна Веревська - дружина головного акціонера агрохолдингу "Кернел" Андрія Веревського.

"Станом на травень 2025 року "Земельний край"придбав близько 9 тис. га сільськогосподарських угідь, наблизившись до законодавчого обмеження у 10 тис. га на одну юридичну особу", - уточнив Коваль.

Загалом, з моменту відкриття ринку, юридичні особи придбали лише 1,77% від загальної площі сільськогосподарських земель в Україні, що свідчить про відсутність масової концентрації земель у великих аграрних гравців, зазначає Latifundist.com.

За словами Коваля, відкриття ринку землі позитивно вплинуло на її вартість: середня ціна одного гектара зросла з 38,8 тис. грн у грудні 2023 року до 53,1 тис. грн у березні 2025 року, що становить майже 37% зростання.

За матеріалами: Економічна правда
 

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