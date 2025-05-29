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Трейдери української пшениці через обмеження експорту до ЄС змінюють експортний вектор на ринки Азії
12:32 29.05.2025 |
У перехідний період між старим і новим врожаєм ринок пшениці в Україні демонструє змішані сигнали, однак довгострокові перспективи є позитивними, повідомив аналітичний кооператив "Пуск", створений у рамках Всеукраїнської аграрної ради.
"На ринку фактично міжсезоння. Старий врожай майже відторговано - попит на нього є, але не такий значний. Ринок потрохи починає просідати. Минулого тижня було зафіксовано короткострокове падіння цін, але вже наприкінці тижня ринок повернувся до висхідного тренду", - розповіли аналітики.
На їню думку, на тлі скорочення пропозицій на світовому ринку та погодних ризиків в основних країнах-виробниках, що зростають, зокрема в РФ та США, новий український урожай має всі шанси бути конкурентним.
"Погодні ризики значні. Ймовірно, пшениця в новому сезоні буде дорогою. Уже восени ми можемо вийти на рівні $230-240 за тонну третього класу, а в другій половині сезону - до $260", - прогнозують експерти.
Разом з тим європейський ринок залишається проблемним для реалізації української пшениці.
"З 6 червня Україна повертається до довоєнної моделі торгівлі з ЄС - із митами та квотами, що суттєво обмежить експорт до Європи. Тому трейдери вже активно дивляться в бік Азії: Філіпіни, Індонезії, В'єтнаму, Бангладеш. У цих країнах українська пшениця має високий попит", - зазначили в "Пуску".
На думку експертів, аграріям не варто поспішати з форвардними контрактами, оскільки пропозиція залишається низькою і є потенціал до зростання ціни на $2-3 щотижня.
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