Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трейдери української пшениці через обмеження експорту до ЄС змінюють експортний вектор на ринки Азії

12:32 29.05.2025 |

Новини АПК

 

У перехідний період між старим і новим врожаєм ринок пшениці в Україні демонструє змішані сигнали, однак довгострокові перспективи є позитивними, повідомив аналітичний кооператив "Пуск", створений у рамках Всеукраїнської аграрної ради.

"На ринку фактично міжсезоння. Старий врожай майже відторговано - попит на нього є, але не такий значний. Ринок потрохи починає просідати. Минулого тижня було зафіксовано короткострокове падіння цін, але вже наприкінці тижня ринок повернувся до висхідного тренду", - розповіли аналітики.

На їню думку, на тлі скорочення пропозицій на світовому ринку та погодних ризиків в основних країнах-виробниках, що зростають, зокрема в РФ та США, новий український урожай має всі шанси бути конкурентним.

"Погодні ризики значні. Ймовірно, пшениця в новому сезоні буде дорогою. Уже восени ми можемо вийти на рівні $230-240 за тонну третього класу, а в другій половині сезону - до $260", - прогнозують експерти.

Разом з тим європейський ринок залишається проблемним для реалізації української пшениці.

"З 6 червня Україна повертається до довоєнної моделі торгівлі з ЄС - із митами та квотами, що суттєво обмежить експорт до Європи. Тому трейдери вже активно дивляться в бік Азії: Філіпіни, Індонезії, В'єтнаму, Бангладеш. У цих країнах українська пшениця має високий попит", - зазначили в "Пуску".

На думку експертів, аграріям не варто поспішати з форвардними контрактами, оскільки пропозиція залишається низькою і є потенціал до зростання ціни на $2-3 щотижня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5903
  0,0855
 0,21
EUR
 1
 47,0761
  0,2343
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1231  0,07 0,17 41,7338  0,09 0,21
EUR 46,5519  0,21 0,46 47,2904  0,24 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,06 0,14 41,5600  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес