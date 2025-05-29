Шмигаль не бачить загроз через відновлення ЄС квоти на імпорт с/г товарів з України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не бачить загроз в короткотерміновій перспективі через відновлення Європейським Союзом квоти на імпорт сільськогосподарських товарів із України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення.

"До повномасштабного вторгнення з Європою уже діяла зона вільної торгівлі, вона з 6 червня і продовжить діяти як зона вільної торгівля для України з Євросоюзом", - сказав Шмигаль на на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Фінляндської Республіки Петтером Орпо в середу в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо режиму торгівлі з ЄС після 5 червня.

Він зазначив, що є попередня домовленість з Європейською комісією, що ЗВТ в обсязі квот 7/12 буде діяти до моменту прийняття змін до статті №29 Угоди про асоціацію.

"Ми розуміємо, що цей семимісячний обʼєм, який ми будемо мати в квотах, буде достатнім, щоб Україна не відчула погіршення умов, які ми мали продовж попередніх трьох років", - підкреслив Шмигаль.

Крім того, премʼєр заявив, що він сподівається, що ще в 2025 році будуть підписані зміни з Єврокомісією до статті №29 Угоди про асоціацію.

"Відповідно і український і європейський бізнес, який уже має підписані контракти в межах укладених обʼємів і квот, не відчує погіршення", - сподівється Шмигаль.

Він підкреслив, що питання торгівлі з ЄС для України є важливим.

"Загроз, станом на сьогодні в погіршення умов, в короткотерміновій перспективі, немає. Є необхідність оперативно укласти зміни до Угоди про асоціацію", - заявив Шмигаль.

Як повідомлялося, Європейський Союз вирішив відновити квоти на імпорт сільськогосподарських товарів із України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення 2022 року для підтримки українських фермерів, оновлені обмеження набудуть чинності 6 червня. Квоти стануть тимчасовим заходом, діятимуть до кінця 2025 року, і становитимуть 7/12 від звичайних річних обсягів. Наразі ЄС працює над переглядом поглибленої та всеохопної зони торгівлі між ЄС та Україною.