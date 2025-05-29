Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шмигаль не бачить загроз через відновлення ЄС квоти на імпорт с/г товарів з України

11:59 29.05.2025 |

Новини АПК

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не бачить загроз в короткотерміновій перспективі через відновлення Європейським Союзом квоти на імпорт сільськогосподарських товарів із України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення.

"До повномасштабного вторгнення з Європою уже діяла зона вільної торгівлі, вона з 6 червня і продовжить діяти як зона вільної торгівля для України з Євросоюзом", - сказав Шмигаль на на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Фінляндської Республіки Петтером Орпо в середу в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо режиму торгівлі з ЄС після 5 червня.

Він зазначив, що є попередня домовленість з Європейською комісією, що ЗВТ в обсязі квот 7/12 буде діяти до моменту прийняття змін до статті №29 Угоди про асоціацію.

"Ми розуміємо, що цей семимісячний обʼєм, який ми будемо мати в квотах, буде достатнім, щоб Україна не відчула погіршення умов, які ми мали продовж попередніх трьох років", - підкреслив Шмигаль.

Крім того, премʼєр заявив, що він сподівається, що ще в 2025 році будуть підписані зміни з Єврокомісією до статті №29 Угоди про асоціацію.

"Відповідно і український і європейський бізнес, який уже має підписані контракти в межах укладених обʼємів і квот, не відчує погіршення", - сподівється Шмигаль.

Він підкреслив, що питання торгівлі з ЄС для України є важливим.

"Загроз, станом на сьогодні в погіршення умов, в короткотерміновій перспективі, немає. Є необхідність оперативно укласти зміни до Угоди про асоціацію", - заявив Шмигаль.

Як повідомлялося, Європейський Союз вирішив відновити квоти на імпорт сільськогосподарських товарів із України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення 2022 року для підтримки українських фермерів, оновлені обмеження набудуть чинності 6 червня. Квоти стануть тимчасовим заходом, діятимуть до кінця 2025 року, і становитимуть 7/12 від звичайних річних обсягів. Наразі ЄС працює над переглядом поглибленої та всеохопної зони торгівлі між ЄС та Україною.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5903
  0,0855
 0,21
EUR
 1
 47,0761
  0,2343
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1231  0,07 0,17 41,7338  0,09 0,21
EUR 46,5519  0,21 0,46 47,2904  0,24 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,06 0,14 41,5600  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес