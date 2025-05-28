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АНАЛІТИКА

В електронній системі «єКоноплі» за два місяці зареєструвалися 38 підприємств

10:38 28.05.2025 |

Новини АПК

 

Від початку запуску системи "єКоноплі" в березні цього року на сьогодні там уже зареєстровано 38 суб'єктів, які займаються вирощуванням та переробкою конопель для промислових цілей.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

"На сьогодні 27 суб'єктів зареєстрували планову площу посівів на 595 земельних ділянках площею 3 258 га. Із них 16 уже висіяли 1 251 га", - розповів Коваль.

Електронна система "єКоноплі" почала працювати 10 березня 2025 року з метою вдосконалення державної аграрної політики, відновлення лідерства України з вирощування технічних конопель та зниження можливих корупційних ризиків та ризиків зловживань. Система "єКоноплі" інтегрується з державними реєстрами та системами.

У вересні минулого року повідомлялося, що завдяки закону про держрегулювання обігу рослин роду коноплі площі конопель уже цього року можуть зрости до 8 тис. гектарів.

Як повідомлялося, з 16 серпня 2024 року в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу.

Ліки з медичного канабісу виготовлятимуться в умовах аптеки та призначатимуться за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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