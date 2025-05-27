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Україна і Швеція розширять співпрацю в аграрній та продовольчій сферах
11:48 27.05.2025 |
Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль і міністр сільських справ Королівства Швеція Петер Куллгрен підписали меморандум про співробітництво в галузі сільського господарства, рибальства, харчової промисловості та іригації.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінагрополітики.
«Нещодавно в Стокгольмі зробили історичний крок - офіційно презентували ініціативу «Купуй українські продукти». А сьогодні в Брюсселі підписав меморандум про співробітництво в галузі сільського господарства, рибальства, харчової промисловості та іригації з міністром сільських справ Королівства Швеція Петером Куллгреном», - повідомив Коваль.
Зазначається, що домовленість діятиме впродовж трьох років з автоматичною пролонгацією ще на три роки. Документ відкриває нові можливості для співпраці в аграрній та продовольчій сферах між Україною та Швецією.
Зокрема, основні напрями співпраці включають відновлення та реконструкцію сільськогосподарських ланцюжків доданої вартості та інфраструктури України через спільні проєкти. Передбачена підтримка розвитку комерційних, наукових і технологічних зв'язків у сільському господарстві, рибальстві, харчовій промисловості та іригації між державними, науково-дослідними установами та іншими організаціями.
Крім того, за меморандумом Швеція допоможе Україні гармонізувати законодавство у сфері сільського господарства та рибальства з вимогами ЄС та передасть знання і досвід у сфері розвитку екологічно чистого та сталого сільського господарства.
Документом передбачена співпраця на рівні бізнесу та асоціацій в зерновій галузі, садівництві, птахівництві, м'ясних та молочних сферах, рибопереробництві, нішевих культур та у виробництві й розвитку харчової промисловості.
Коваль зауважив, що Швеція вкотре доводить, що є надійним другом України, тож міністр упевнений, що партнерство принесе користь для розвитку аграрної сфери обох країн.
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