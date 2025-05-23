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АНАЛІТИКА

Аграрії виконали план посіву ярих зернових та бобових на 94%, технічних культур - на 85%

17:41 23.05.2025 |

Новини АПК

 

Україна станом на 23 травня засіяла яровими зерновими та зернобобовими культурами 5,3 млн га, або 94% плану, що трохи менш за минулорічні показники - 5,4 млн га, або 96%, повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства у п'ятницю.

Згідно з його даними, за тиждень було засіяно 0,35 млн га, а відставання від графіку 2024 року скоротилося.

Як зазначило Мінагрополітики, кукурудзою наразі вже засіяно 3,76 млн грн (3,5 млн га тижнем раніше), ячменем - 743,6 тис. га (743,1 тис. га), ярою пшеницею - 215,3 тис. га (215,2 тис. га), горохом - 212 тис. га (208,9 тис. га), вівсом - 158,4 тис. га (157 тис. га), гречкою - 49,7 тис. га (16,3 тис. га), просом - 43,9 тис. га (25,2 тис. га).

Відповідно до плану посіви кукурудзи досягли 93%, ячменю - 96%, ярої пшениці - 95%, гороху - 98%, вівса - 98%, гречки - 56%, проса - 58%.

У минулому році на 24 травня кукурудзою було засіяно 3,81 млн грн, ячменем - 782,2 тис. га, ярою пшеницею - 252,5 тис. га, горохом - 162,5 тис. га, вівсом - 163,7 тис. га, гречкою - 85,5 тис. га, просом - 60 тис. га.

Відповідно до інформації Мінагрополітики, за темпами сівби лідирують Полтавська область - 545,2 тис. га, Чернігівська - 476,5 тис. га, Вінницька - 393,8 тис. га, Сумська - 385,8 тис. га та Черкаська - 372,6 тис. га.

Технічні культури засіяні на площі 6,8 млн га порівняно із 5,85 млн га тижнем раніше та 6,7 млн га торік на цю ж дату.

У тому числі посіви під соняшником досягли - 4,35 млн га (3,9 млн га тиждень тому та 4,96 млн га торік), сої - 2 млн га (1,73 млн га та 1,83 млн га) та цукрових буряків - 0,22 млн га (0,22 млн га та 0,25 млн га).

Мінагрополітики зазначає, що посіви соняшнику наразі складають 86% від плану, сої - 84%, тоді як цукрового буряку - 99%, але його сівба вже завершена.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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