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АНАЛІТИКА

Уряд запроваджує процедуру державної реєстрації ГМО

13:42 22.05.2025 |

Новини АПК

 

Кабінет міністрів ухвалив постанову про державну реєстрацію генетично модифікованих організмів (ГМО), яка має забезпечити реалізацію положень відповідного закону та гармонізувати законодавство України із Європейським Союзом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політик та продовольства України.

Документом затверджується порядок про державну реєстрацію (перереєстрацію) ГМО, призупинення реєстрації, а також розгляд заперечень щодо заявки на їх держреєстрацію

Також визначено форму та вимоги до заявок на держреєстрацію генетично модифікованих організмів.

У міністерстві пояснили, що реалізація постанови дозволить забезпечити виконання положень закону, впровадити процедуру державної реєстрації, перереєстрації та призупинення реєстрації ГМО, а також гармонізувати українське законодавство із законодавством ЄС.

Постанова набуде чинності разом із Законом України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів i продукції» 16 вересня 2026 року.
 

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