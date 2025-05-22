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АНАЛІТИКА

В Україні дорожчає м'ясо птиці: експерт пояснив причини

09:08 22.05.2025 |

Новини АПК

 

В Україні зростають ціни на м'ясо птиці. Про це в коментарії УНІАН повідомив виконавчий директор асоціації "‎Союз птахівників України"‎ Сергій Карпенко.

"‎М'ясо птиці з початку року здорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року на 11,5%. Попри стрімкий ріст собівартості, виробники за рахунок власних резервів та зменшення прибутків стримували ріст на м'ясо птиці. Однак вимушені були поступово підвищувати відпускні ціни для компенсації втрат попередніх періодів", - заявив фахівець.

Таким чином, зростання цін є відтермінованим у часі явищем.

Карпенко зазначив, що до росту собівартості виробництва продукції птахівництва призвело, перш за все, здорожчання зернових і продуктів переробки олійних культур протягом року на 30-50%.

"‎До того ж, через спалахи пташиного грипу в ЄС, було знищено багато племінних стад, що призвело до дефіциту племінної продукції, яку Україна на 100% імпортує. Відповідно протягом березня-квітня ціни на інкубаційні яйця і добовий молодняк зросли на 20-40%, що не могло не позначитись на собівартості продукції"‎, - додав виконавчий директор "‎Союзу птахівників"‎.

Серед інших факторів зростання цін він виділив дефіцит робочої сили, підвищення військового збору до 5% та загальні інфляційні процеси в українській економіці. Ці фактори і надалі впливатимуть на ріст цін на м'ясо птиці, яке незважаючи на подорожчання залишається найдешевшим та найдоступнішим видом м'яса для українців.

Зазначимо, що станом вівторок, 20 травня, курячі стегна в Україні коштують в середньому 129,37 гривні за кілограм. Вартість курячого філе становить в середньому 219,37 гривні, тоді як курячі тушки коштують 109,80 гривні за кілограм.

 

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