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АНАЛІТИКА

Весняні морози знищили понад 50% врожаю черешні та вишні

15:59 19.05.2025 |

Новини АПК

 

Весняні заморозки у квітні 2025 року завдали серйозного удару по врожаю черешні та вишні у країнах Східної Європи та Туреччині. Про це пише галузевий аналітичний проєкт EastFruit.

За оцінками аналітиків проєкту, урожайність у багатьох країнах знизиться на 50% і більше, що неминуче призведе до зростання цін.

Економіст інвестиційного департаменту ФАО Андрій Ярмак зазначив, що ще однією проблемою, яка негативно вплине на врожай черешень та вишень, є скорочення площ під цими культурами в країнах Євросоюзу.

"Оскільки ризики вирощування черешні постійно зростають у зв'язку з частими втратами врожаю від заморозків, старі плантації поступово викорчовуються і не замінюються новими", - наголосив Ярмак.

Аналітики EastFruit зазначають, що наприкінці квітня 2025 року Україну накрила третя хвиля весняних заморозків, що призвело до значних втрат у садівництві.

За попередніми оцінками, близько 45-55% врожаю черешні було втрачено, насамперед у південних регіонах країни, де зосереджено виробництво. У центральних регіонах втрати були навіть вищими, але там площі черешні менші.

Щодо вишень, то збитки оцінюють у 35-50%, переважно у північних регіонах країни.

Через втрату традиційних регіонів вирощування черешні, які опинилися під окупацією, Україна останніми роками переважно імпортує цей фрукт. Тож цьогорічні ціни будуть ще вищими, ніж зазвичай.

На врожай в інших країнах заморозки також вплинули негативно:

* Польща: втрати черешні й вишні - до 80% у деяких регіонах, середній рівень втрат - 50-55%;

* Туреччина: весняні морози знищили до 70% врожаю, тому експортні ціни на вишні й черешні можуть зрости на 75%;

* Угорщина: від заморозків постраждали до 90% фруктових господарств, а урожай черешні впав на 80-90%;

* Румунія: нічні заморозки у квітні призвели до зниження врожаю вишні та черешні на 70-80%;

* Молдова: за попередніми оцінками, втрачено 30-40% урожаю, хоча в окремих регіонах - до 100%.

Узбекистан може частково компенсувати дефіцит вишень та черешень, але цього року великого постачання з цієї країни до України не очікується через:

* складну логістику через війну в Україні;
* високі ціни в Росії, куди вигідніше продавати;
* невідповідність сезону дозрівання.

Таким чином, аналітики проєкту наголошують, що черешні та вишні у 2025 році стануть дефіцитними та дорогими.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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