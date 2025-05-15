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В Україні збудують перший завод із виробництва соєвого протеїнового концентрату
11:53 15.05.2025 |
Агропромисловий холдинг "Астарта" побудує перший в Україні завод із виробництва соєвого протеїнового концентрату. 14 травня компанія залучила під цей проєкт $40 мільйонів міжнародних інвестицій.
Інвестиційна угода укладена з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). Цей пакет фінансування складається з $27 мільйонів від IFC у вигляді кредиту та $13 мільйонів від уряду Нідерландів у вигляді пільгового кредиту.
Фінансування захищене гарантіями Європейської комісії в межах Ukraine Investment Framework та уряду Нідерландів через програму IFC Economic Resilience Action.
Очікується, що майбутній проєкт щорічно генеруватиме $680 мільйонів валютного виторгу й забезпечуватиме $116,5 мільйона внеску в економіку, створить близько 3000 прямих і непрямих робочих місць.
Соєвий протеїновий концентрат є екологічно чистою альтернативою рибному борошну, що дозволить Україні диверсифікувати експорт і виробляти продукцію з вищою доданою вартістю.
Завод також вироблятиме соєву патоку - побічний продукт перероблювання, що буде використовуватися для потреб біогазових установок компанії.
"Для мене ця угода - чергове підтвердження важливості розвитку переробної галузі. Маємо відходити від моделі експорту сировини до постачання на світові ринки продукції із високою доданою вартістю", - відреагувала на підписання угоди міністерка економіки Юлія Свириденко.
Астарта - український вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, заснований Віктором Іванчиком у 1993 році. З 2006 року компанія котирується на Варшавській фондовій біржі. Холдинг управляє 215 000 га сільськогосподарських земель, виробляє 250 000 - 500 000 тонн цукру щорічно, є найбільшим виробником індустріального молока в Україні (115 000 тонн на рік), посідає друге місце з перероблювання сої (потужність 230 000 тонн) та розвиває біоенергетику з потужністю біогазового комплексу 150 000 кубометрів біогазу на день.
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