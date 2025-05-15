Україна і Данія підписали Меморандум про розширення співпраці в аграрній галузі

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль та міністр з питань продовольства, сільського господарства та рибальства Данії Джейкоб Єнсен підписали Меморандум щодо розширення співпраці в агросекторі.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

Документ передбачає пріоритетні напрямки співробітництва, включаючи і євроінтеграційні процеси.

У ході зустрічі міністри також обговорили спільні виклики і можливості для поглиблення партнерства між Україною та Данією. Зокрема, інвестиції в український аграрний сектор та допомогу у його відбудові після війни.

«Для України сильне сільське господарство - це питання продовольчої безпеки та енергетичної стабільності. У Данії це чудово розуміють і підтримують нас. Переконаний, наша співпраця лише посилюватиметься», - наголосив Коваль.