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Україна і Данія підписали Меморандум про розширення співпраці в аграрній галузі
23:09 14.05.2025 |
Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль та міністр з питань продовольства, сільського господарства та рибальства Данії Джейкоб Єнсен підписали Меморандум щодо розширення співпраці в агросекторі.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.
Документ передбачає пріоритетні напрямки співробітництва, включаючи і євроінтеграційні процеси.
У ході зустрічі міністри також обговорили спільні виклики і можливості для поглиблення партнерства між Україною та Данією. Зокрема, інвестиції в український аграрний сектор та допомогу у його відбудові після війни.
«Для України сильне сільське господарство - це питання продовольчої безпеки та енергетичної стабільності. У Данії це чудово розуміють і підтримують нас. Переконаний, наша співпраця лише посилюватиметься», - наголосив Коваль.
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