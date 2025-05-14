Асоціація агровольтаїки України розпочинає стратегічне партнерство з німецькою IAK Agrar Consulting GmbH

Асоціація агровольтаїки України уклала договір про стратегічне партнерство з компанією IAK Agrar Consulting GmbH, одним із провідних європейських гравців у сфері агроконсалтингу, міжнародного співробітництва та розвитку сільських територій, передає Енергореформа.

Про це повідомила пресслужба Асоціації в релізі, переданому Енергореформі 12 травня.

У ньому зазначається, що німецька компаніяIAK Agrar Consulting GmbH працює на українському ринку з 2006 року та координує низку проєктів технічної допомоги, серед яких Німецько-український агрополітичний діалог (АПД), що реалізується у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України, аграрними асоціаціями, профільними комітетами Верховної Ради та науковими установами.

Основна мета діяльності компанії в Україні - підтримка аграрної політики, розвиток сільських територій, впровадження європейських стандартів, а також зміцнення ринкової інфраструктури.

"У рамках партнерства з Асоціацією агровольтаїки України, IAK Agrar Consulting GmbH підтвердила зацікавленість у розвитку агровольтаїки як одного з перспективних напрямів "зеленої трансформації". Об'єднання зусиль з українською стороною відкриває нові можливості для реалізації спільних проєктів у галузі, де поєднується сільськогосподарське виробництво з генерацією відновлюваної енергії на одній земельній ділянці", - пояснюється в релізі.

Згідно з ним, партнерство передбачає співпрацю у межах національних і міжнародних ініціатив, участь у профільних конкурсах та програмах, а також роботу над інвестиційними проєктами, зокрема тими, що реалізуються на засадах державно-приватного партнерства.

"Цей крок знаменує собою початок поглибленої співпраці, орієнтованої на обмін знаннями, залучення досвіду міжнародних експертів та розвиток агровольтаїки в Україні як сучасного підходу до раціонального використання земельних ресурсів і енергетичної стійкості аграрного сектору", - підкреслює асоціація.

Пояснюється, що в перспективі партнерство сприятиме формуванню в Україні сприятливого середовища для впровадження агровольтаїчних технологій - через консультаційну підтримку, участь у пілотних проєктах, розробку освітніх ініціатив та аналітичну роботу. Співпраця також передбачає залучення зацікавлених сторін - представників державних структур, бізнесу, наукових установ і фермерських господарств - до діалогу щодо інтеграції агровольтаїки в аграрну політику та практику.

"Асоціація агровольтаїки розглядає це партнерство як важливий крок до побудови національної екосистеми агровольтаїки, де знання, технології та інвестиції об'єднуються задля досягнення спільної мети - розвитку конкурентоспроможного, сталого та енергоефективного аграрного виробництва", - наголошується в релізі.