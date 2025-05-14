Дефіцит кадрів відчувають 39% агрокомпаній - дослідження

Сільське господарство входить до переліку галузей з найбільшим дефіцитом кадрів, наразі майже 39% агрокомпаній в Україні стикаються з труднощами у пошуку персоналу, йдеться у дослідженні "Оцінка ринку праці України 2024-2025", проведеного Helvetas Ukraine у співпраці з Державною службою зайнятості та Федерацією роботодавців України.

"У всіх опитуваннях, які ми проводимо серед учасників ВАР, проблематика ринку праці стабільно залишається серед найактуальніших. Йдеться насамперед про дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих фахівців. Але якщо говорити відверто, головна проблема - мобілізація", - зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Дмитро Кохан під час презентації дослідження.

Він наголосив, що, безумовно, оборона країни й захист української землі є пріоритетом. Водночас аграрна галузь, як і багато інших сфер економіки, гостро відчуває кадровий тиск, спричинений мобілізаційними процесами. Вагомими викликами для агросектору є урбанізація та відтік молоді з сільської місцевості, що ускладнює пошук кадрів на місцях.

"Це великий виклик - залучити молодь до сільського господарства. Але ми на своєму рівні вже працюємо: Всеукраїнська аграрна рада разом із "СвітОсвіт" запровадила освітню програму "Агросфера" у школах. Це факультативний курс, який знайомить учнів із сучасною аграрною галуззю. Наразі він реалізований у 150 школах, ще 85 викладачів проходять навчання, щоб наступного року охопити вже понад 230 навчальних закладів", - розповів заступник голови ВАР.

Кохан також звернув увагу на проблему якості професійної освіти.

"Сільськогосподарська техніка, з якою працюють наші підприємства, кардинально змінюється кожні п'ять років. Але в освітніх закладах часто бракує сучасної матеріально-технічної бази. Якщо викладач показує студенту старі моделі техніки, а на підприємстві треба працювати на сучасних - доводиться ще півтора року донавчати працівника на практиці. Держава має вкладатися в освіту та розвивати її в партнерстві з бізнесом", - резюмував представник ВАР.

У дослідженні "Оцінка ринку праці України 2024-2025" взяли участь близько 55 тис. роботодавців, які забезпечують роботою понад 4,2 млн людей