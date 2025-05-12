Демайнери у квітні повернули майже 300 га очищених коштом держпрограми сільгоспугідь

Фермери, що долучилися до державної програми компенсацій розмінування земель сільгосппризначення, у квітні 2025 року отримали у користування понад 295 га очищених угідь, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що загалом від початку роботи програми оператори протимінної діяльності (ПМД) провели роботи та повернули фермерам у користування майже 1400 га земель, звільнених від мін і снарядів, що не вибухнули.

"Робота з посилення спроможностей у сфері протимінної діяльності, яку ми проводили за останні роки спільно з партнерами, дає результат. Сьогодні маємо 87 сертифікованих операторів, понад 250 од. техніки для розмінування. Це дає можливість активно працювати над розмінуванням сільгоспземель за програмою компенсації. У квітні ми запустили інформаційно-роз'яснювальну кампанію, яка допоможе фермерам, що потребують очищення своїх земель, долучитися до участі в програмі", - розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Мінекономіки нагадало, що всю потрібну інформацію для фермерів, котрі хотіли б узяти участь в держпрограмі компенсації розмінування, зібрано на сайті. На компенсацію розмінування земель сільгосппризначення в держбюджеті-2025 закладено 3 млрд грн.

Пришвидшити очищення українських земель покликаний також збір $1,5 млн на очищення обʼєктів у трьох областях України, оголошений у квітні Мінекономіки у співпраці з Центром гуманітарного розмінування на платформі UNITED24.