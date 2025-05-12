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Приморозки вбили урожай садівників – «Укрсадпром»
09:30 12.05.2025 |
Українські садівники можуть збанкрутувати через знищений заморозками урожай.
Про це з посиланням на асоціацію "Укрсадпром" пише EastFruit.
Голова "Укрсадпрому" Тарас Минко зазначив, що дві потужні хвилі приморозків залишили без урожаю більшість власників черешневих, вишневих, абрикосових і персикових садів.
"Урожай кісточкових культур на Закарпатті та Буковині вибитий на 100%, а саме там спеціалізуються на ранніх сортах. На півдні такі втрати досягають 60%", - розповів він.
Тому садівники нині шукають варіанти, як уникнути банкрутства. Адже значна кількість із них використовувала позики, інші способи залучення зовнішніх інвестицій для закладання садів. Певна частина аграріїв узяла гранти на сади, умовою яких є забезпечення робочих місць і виплата податків.
Асоціація попросила Міністерство аграрної політики та продовольства України розробити варіанти розв'язання проблем садівників, які можуть збанкрутувати.
Йдеться про державну підтримку для розстрочки виплат за кредитами та коригування до грантових умов. "Адже навіть після приморозків сади потребують поточних витрат для того, щоб наступного року був шанс на урожай", - зазначив Минко.
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