Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські аграрії цьогоріч отримали ₴19,1 мільярда доступних кредитів

11:54 09.05.2025 |

Новини АПК

 

Від початку 2025 року, станом на 9 травня, 3 251 агрогосподарство залучило 19,1 млрд гривень за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У міністерстві нагадали, що з початку року кредити за цією програмою надаються сільгоспвиробникам за умови, що вони зареєструвалися у Державному аграрному реєстрі (ДАР). Так, програма «Доступні кредити 5-7-9%» залишається головним фінансовим інструментом підтримки аграрного сектору України у 2025 році.

"З початку року 3 251 агропідприємство залучило 19,1 млрд грн за цією державною програмою. Це показує високу ефективність пільгового фінансування і дієвість програми у непростих макроекономічних умовах", - йдеться у повідомленні.

Найактивніше залучали кредитування аграрії з таких областей:

* Київщина - 2 млрд грн кредитів для 282 агропідприємств;
* Чернігівщина - 1,68 млрд грн для 212 підприємств;
* Одещина - 1,52 млрд грн для 263 підприємств;
* Кіровоградщина - 1,5 млрд грн для 316 підприємств;
* Вінниччина - 1,46 млрд грн для 262 підприємств.

Загалом з початку року 7 420 агропідприємств залучили майже 44,5 млрд грн кредитних ресурсів за різними програмами фінансування.
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5113
  0,0725
 0,17
EUR
 1
 46,8870
  0,1875
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,02 0,05 41,7372  0,07 0,16
EUR 46,4845  0,22 0,46 47,2759  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5250  0,00 0,01 41,5500  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес