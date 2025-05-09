Українські аграрії цьогоріч отримали ₴19,1 мільярда доступних кредитів

Від початку 2025 року, станом на 9 травня, 3 251 агрогосподарство залучило 19,1 млрд гривень за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У міністерстві нагадали, що з початку року кредити за цією програмою надаються сільгоспвиробникам за умови, що вони зареєструвалися у Державному аграрному реєстрі (ДАР). Так, програма «Доступні кредити 5-7-9%» залишається головним фінансовим інструментом підтримки аграрного сектору України у 2025 році.

"З початку року 3 251 агропідприємство залучило 19,1 млрд грн за цією державною програмою. Це показує високу ефективність пільгового фінансування і дієвість програми у непростих макроекономічних умовах", - йдеться у повідомленні.

Найактивніше залучали кредитування аграрії з таких областей:

* Київщина - 2 млрд грн кредитів для 282 агропідприємств;

* Чернігівщина - 1,68 млрд грн для 212 підприємств;

* Одещина - 1,52 млрд грн для 263 підприємств;

* Кіровоградщина - 1,5 млрд грн для 316 підприємств;

* Вінниччина - 1,46 млрд грн для 262 підприємств.

Загалом з початку року 7 420 агропідприємств залучили майже 44,5 млрд грн кредитних ресурсів за різними програмами фінансування.