Фінансові новини
- |
- 08.05.25
- |
- 15:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Українські аграрії отримають понад ₴390 мільйонів дотацій на розвиток господарств
14:01 08.05.2025 |
Світовий банк надав понад 390 млн грн грантових коштів на розвиток українських грантових господарств.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
"Понад 390 млн грн грантових коштів отримали від Світового банку. Це вже другий цього року транш від міжнародних партнерів", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, кошти планують виплатити на дотації. Так, 56,487 млн грн буде виділено на дотації на корови, а 2,478 млн грн - на вівці\кози.
Крім того, залишок піде на виплати субсидій на 1 га. Мова йде про бюджетні дотації у розмірі 4 тис. грн на одиницю (1 га) для провадження сільськогосподарської діяльності.
У міністерстві зауважили, що перший транш в розмірі понад 386 млн уже виплачений 7 766 фермерських господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA - Шмигаль
|Україна готова до мирних переговорів після повноцінного припинення вогню – Єрмак
|Ракети до IRIS-T, боєприпаси й не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
|Комітет Ради знову змінив текст законопроєкту про ратифікацію Угоди про надра із США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Рада ратифікувала угоду зі США про природні ресурси. Чому це історичний крок
|Міноборони допустило до експлуатації три модифікації помпових рушниць
|Ціни на нафту прискорили зростання, Brent на рівні $61,9 за барель
|Україна у квітні зменшила імпорт електрики на 31% - DiXi Group
|Українські аграрії отримають понад ₴390 мільйонів дотацій на розвиток господарств
|У НАЗК планують удосконалити функцію моніторингу способу життя
Бізнес
|Мін'юст США вимагає від Google продати два ключові рекламні продукти компанії
|Google випустила оновлений Gemini 2.5 Pro: топові результати у створенні сайтів та відео
|Hyundai починає використовувати людиноподібних роботів Boston Dynamics на заводі в США
|57% працівників видають роботу ШІ за свою
|Mercedes представив «не кермо» для автомобілів із системою управління через дроти
|Нова технологія дисплеїв від LG може збільшити автономність смартфонів
|AMD відмовляється від співпраці з Samsung Foundry