Українські аграрії отримають понад ₴390 мільйонів дотацій на розвиток господарств

Світовий банк надав понад 390 млн грн грантових коштів на розвиток українських грантових господарств.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

"Понад 390 млн грн грантових коштів отримали від Світового банку. Це вже другий цього року транш від міжнародних партнерів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, кошти планують виплатити на дотації. Так, 56,487 млн грн буде виділено на дотації на корови, а 2,478 млн грн - на вівці\кози.

Крім того, залишок піде на виплати субсидій на 1 га. Мова йде про бюджетні дотації у розмірі 4 тис. грн на одиницю (1 га) для провадження сільськогосподарської діяльності.

У міністерстві зауважили, що перший транш в розмірі понад 386 млн уже виплачений 7 766 фермерських господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції.