Фінансові новини
- |
- 02.05.25
- |
- 15:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Аграрії засіяли вже понад 6 мільйонів гектарів ярих зернових і технічних культур
13:05 02.05.2025 |
Аграрії усіх регіонів України станом на 2 травня засіяли 3,25 млн гектарів ярих зернових та зернобобових культур, а також 3,4 млн га технічних культур.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.
Найбільша площа посівів припадає на кукурудзу - 1 919,3 тис. га, ячмінь - 715,2 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 207,9 тис. га, гороху - 205,7 тис. га, вівса - 156 тис. га. Гречка засіяна на площі 7 тис. га, просо - 6 тис. га.
За темпами сівби лідирує Полтавська область в якій засіяно 429,6 тис. га, зокрема пшениці - 4,5 тис. га, ячменю - 69,1 тис. га, гороху - 9,6 тис. га, вівса - 3,1 тис. га, кукурудзи - 343,1 тис. га).
У Кіровоградській області засіяно 300,5 тис. га (пшениця - 3 тис. га, ячмінь - 35,4 тис. га, горох - 18,7 тис. га, овес - 0,5 тис. га, кукурудза - 238,3 тис. га).
Аграрії Київської області засіяли 241,6 тис. га (пшениця - 25 тис. га, ячмінь - 40,4 тис. га, горох - 4,5 тис. га, овес - 5 тис. га, кукурудза - 163 тис. га).
На Сумщині посівний клин становить 225,8 тис. га (пшениця - 21,5 тис. га, ячмінь - 18,2 тис. га, горох - 5,8 тис. га, овес - 9,8 тис. га, кукурудза - 168,7 тис. га).
На Черкащині засіяно 217,3 тис. га (пшениця - 2 тис. га, ячмінь - 30,2 тис. га, горох - 5 тис. га, овес - 0,8 тис. га, кукурудза - 179,1 тис. га).
Крім того, аграрії вже засіяли технічні культури на площі 3 432 тис. га. З них: соняшнику - 2 364,8 тис. га; сої - 729,2 тис. га; цукрових буряків - 217,3 тис. га.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: ми були би вдячні, якби парламент встиг ратифікувати угоду про копалини із США до 8 травня
ТОП-НОВИНИ
|Наступні техдокументи до угоди про копалини із США будуть не міжурядового, а інституційного рівня - Шмигаль
|Інвестфонд відбудови буде зареєстровано в США, але рахунок для внесків відкриють в Україні в гривнях - Шмигаль
|«Європейська солідарність» звернеться до правоохоронних органів через можливе втручання в е-систему «Рада»
|Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 8 травня для ратифікації угоди про корисні копалини зі США - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Нафта перейшла до помірного зниження, Brent подешевшала до $61,84 за барель
|Які компанії потрапляють у «чорний список» закупівельника Міноборони — відповів Жумаділов
|Бензин із біоетанолом не рекомендується зберігати тривалий час - експерт
|Створення єдиної інституції для оборонних закупівель – вимога НАТО, відтермінована до кінця війни, - Жумаділов
|У 2025 році АОЗ вже законтрактувала 8 000 наземних роботів
|Шмигаль: ми були би вдячні, якби парламент встиг ратифікувати угоду про копалини із США до 8 травня
|Наступні техдокументи до угоди про копалини із США будуть не міжурядового, а інституційного рівня - Шмигаль
Бізнес
|X Ілона Маска втратила 11 мільйонів користувачів у ЄС за останні п'ять місяців
|Допоміг графен: інженери подовжили роботу водневих двигунів до 200 000+ годин
|До 30% коду Microsoft вже створено за допомогою штучного інтелекту
|Японська компанія YKK створила самохідну застібку-блискавку
|Китай почне використовувати штучний інтелект для оновлення системи освіти
|Китайська Chery хоче збирати автомобілі на заводі Volkswagen у Німеччині, - ЗМІ
|Нова батарея Stellantis на 375 Вт•год/кг заряджається до 90% за 18 хвилин