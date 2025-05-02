Аграрії засіяли вже понад 6 мільйонів гектарів ярих зернових і технічних культур

"Ми були би вдячні, якби парламент встиг до 8 травня, 8 травня ратифікувати. Ми просимо про ратифікацію чим скоріше, але вам визначатися, коли така ратифікація може бути", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.