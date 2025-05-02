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АНАЛІТИКА

Аграрії засіяли вже понад 6 мільйонів гектарів ярих зернових і технічних культур

13:05 02.05.2025 |

Новини АПК

 

Аграрії усіх регіонів України станом на 2 травня засіяли 3,25 млн гектарів ярих зернових та зернобобових культур, а також 3,4 млн га технічних культур.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

Найбільша площа посівів припадає на кукурудзу - 1 919,3 тис. га, ячмінь - 715,2 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 207,9 тис. га, гороху - 205,7 тис. га, вівса - 156 тис. га. Гречка засіяна на площі 7 тис. га, просо - 6 тис. га.

За темпами сівби лідирує Полтавська область в якій засіяно 429,6 тис. га, зокрема пшениці - 4,5 тис. га, ячменю - 69,1 тис. га, гороху - 9,6 тис. га, вівса - 3,1 тис. га, кукурудзи - 343,1 тис. га).

У Кіровоградській області засіяно 300,5 тис. га (пшениця - 3 тис. га, ячмінь - 35,4 тис. га, горох - 18,7 тис. га, овес - 0,5 тис. га, кукурудза - 238,3 тис. га).

Аграрії засіяли вже понад 6 мільйонів гектарів ярих зернових і технічних культур

 

Аграрії Київської області засіяли 241,6 тис. га (пшениця - 25 тис. га, ячмінь - 40,4 тис. га, горох - 4,5 тис. га, овес - 5 тис. га, кукурудза - 163 тис. га).

На Сумщині посівний клин становить 225,8 тис. га (пшениця - 21,5 тис. га, ячмінь - 18,2 тис. га, горох - 5,8 тис. га, овес - 9,8 тис. га, кукурудза - 168,7 тис. га).

На Черкащині засіяно 217,3 тис. га (пшениця - 2 тис. га, ячмінь - 30,2 тис. га, горох - 5 тис. га, овес - 0,8 тис. га, кукурудза - 179,1 тис. га).

Крім того, аграрії вже засіяли технічні культури на площі 3 432 тис. га. З них: соняшнику - 2 364,8 тис. га; сої - 729,2 тис. га; цукрових буряків - 217,3 тис. га.
 

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