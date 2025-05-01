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У квітні Україна скоротила аграрний експорт майже на чверть до 4,1 мільйона тонн - УКАБ
17:19 01.05.2025 |
У квітні 2025 року Україна експортувала 4,1 мільйона тонн продукції АПК, що на 23,4% менше за показник попереднього місяця.
Як передає Укрінформ, про це повідомили Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).
Аналітики зазначають, що динаміка скорочення експорту є типовою для цього сезону. Переважна кількість вирощеної продукції вже експортована, залишаються незначні обсяги для експорту.
"Майже всі групи товарів у квітні 2025 року демонструють падіння обсягів експорту. Виняток становлять лише рослинні олії, обсяги експорту яких зростають. Це пов'язано з нетиповою ситуацію на українському ринку соняшникової олії, обсяги виробництва якої цього року були розтягнуті в часі", - йдеться у повідомленні.
У структурі експорту продукції у квітні 2025 року переважали зернові культури - 2,4 мільйона тонн (кукурудза - 65%, пшениця - 32%, ячмінь - 2%). Експорт зернових скоротився на 33% до попереднього місяця.
Олійних культур було експортовано на 3% менше, ніж у березні, - 421,2 тисячі тонн (соя - 78%, ріпак - 20% та льон - 1%).
Натомість експорт рослинних олій зріс на 6% до попереднього місяця - до 525,8 тисячі тонн (соняшникова олія - 91% та соєва - 9%).
Макухи після вилучення рослинних олій експортовано 423,0 тисячі тонн (соняшникова - 73%, соєва - 27%). Це на 14% менше, ніж у березні.
Також за кордон вивезені 357,0 тисячі тонн інших видів агропромислової продукції - на 2% менше, ніж попереднього місяця.
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