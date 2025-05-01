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Китай оприлюднив переліки постачальників ячменю, кукурудзи та сої з України
16:06 01.05.2025 |
Китайська народна республіка (КНР) сформувала переліки осіб, що планують експорт ячменю, кукурудзи та сої та Переліки місць зберігання, з яких планується експорт ячменю, кукурудзи та сої до Китаю, повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів України.
У відомстві нагадали, що відповідна процедура забезпечує виконання вимог протоколів фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту ячменю, кукурудзи та сої з України до Китаю між Міністерством аграрної політики та продовольства та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину КНР.
Держпродспоживслужба акцентувала, що списки оприлюднені на офіційному сайті Генеральної митної адміністрації КНР за посиланням https://scintl.chinaport.gov.cn/aprwebserver/pages/apr/public/html/companyList.html.
Відомство закликало зацікавлених осіб ознайомитися з переліками та у разі виявлення невідповідностей повідомити Департамент фітосанітарної безпеки та контролю в рослинництві Держпродспоживслужби до 2 травня 2025 року за тел.: (044) 257-92-47, e-mail: [email protected].
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