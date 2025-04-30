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АНАЛІТИКА

Канада відкрила свій ринок для столових яєць із України

 

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів погодила форму міжнародного сертифіката на експорт столових яєць до Канади, повідомила пресслужба Союзу птахівників України.

"Звертаємо увагу, що експорт яєць до Канади можливий лише у разі співпраці з ліцензованими імпортерами у Канаді, який повинен мати дійсну Ліцензію щодо безпечності харчових продуктів для Канади (SFC, Safe Food for Canadians Licence) ", - наголосили у відомстві.

Ознайомитися з формою сертифіката можна на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво" в рубриці Сертифікати на експорт з України.

На сайті відомства також оприлюднено додаткову інформацію про відповідність вимогам законодавства Канади виробників яєць столових та яєчних продуктів, зокрема щодо зберігання та транспортування яєць та яєчних продуктів, маркування яєць та яєчних продуктів, програми контролю за сальмонельозом - яєчні продукти, програми контролю за сальмонельозом - яйця столові, вимог до сортування яєць, стандартів ідентифікації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Канада
 

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