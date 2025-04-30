В Україні змінилися правила перевірок молочних продуктів на ринках

В Україні із 29 квітня набули чинності нові правила проведення лабораторних досліджень (випробувань) молока і молочних продуктів на агропродовольчих ринках.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Зазначається, що тепер на агропродовольчих ринках молоко та молочні продукти можуть продаватися за наявності наступних документів:

* ветеринарного та/або ідентифікаційного документа, що засвідчує ветеринарно-санітарне та епізоотичне благополуччя господарства з виробництва молока щодо заразних хвороб і стан здоров'я тварини (тварин). У документі повинні бути зазначені дата та результат дослідження тварини (тварин) на субклінічний мастит, дата щеплення проти сибірки, дослідження на туберкульоз, лейкоз, бруцельоз та інші захворювання);

* експертного висновку із результатами лабораторних досліджень (випробувань) молока сирого та/або виготовлених із нього молочних продуктів, виданого акредитованою лабораторією, що розміщена на агропродовольчому ринку.

У Держпродспоживслужбі додали, що зазначені правила допоможуть удосконалити систему контролю за безпечністю молочної продукції на агропродовольчому ринку і забезпечити здоров'я споживачів.