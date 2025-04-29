Кабмін оновив правила компенсації за розмінування сільгоспземель

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 29 квітня.

Зокрема, було змінено центральний орган виконавчої влади, який формує та затверджує перелік територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих РФ - цим займатиметься Міністерство розвитку громад та територій України замість Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Окрім того, було узгоджено положення стосовно підстав для компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за гуманітарне розмінування земельних ділянок із переліком документів, що надаються для підписання до Центру гуманітарного розмінування після завершення надання послуг із розмінування.

Також було посилено відповідальність сільськогосподарського товаровиробника щодо дотримання строку відкриття в уповноваженому банку рахунку умовного зберігання (ескроу) для компенсації.

Раніше повідомлялося, що від початку року українські аграрії подали 225 заявок на участь у державній програмі компенсації за розмінування сільськогосподарських угідь, але 189 із них (84%) відхилили через невідповідність встановленим вимогам.

До того міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль розповідав, що від початку російського повномасштабного вторгнення Україна втратила 20,5% своїх сільськогосподарських земель. За його словами, це призвело до зменшення валового виробництва аграрної продукції.