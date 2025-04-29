Кабмін запровадив виплату 10 тис. грн на гектар для агровиробників, які вирощують бавовник - Шмигаль

Кабінет міністрів запроваджує програму з виплати 10 тис. грн на гектар для агровиробників, які вирощують бавовник, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд започатковує програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник.

Виплата становитиме 10 тис. грн на один гектар", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, йдеться про три регіони: Миколаївську, Одеську та Херсонську області.

"Це буде стимулом для розвитку легкої промисловості, а також посилить обороноздатність держави", - додав прем'єр.