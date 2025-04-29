Фермери отримали перші дотації на утримання корів та овець

Український державний фонд підтримки фермерських господарств у квітні спрямував перші виплати спеціальної бюджетної дотації фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, дотації отримали 7 766 фермерських господарств та інші виробники сільськогосподарської продукції на загальну суму 386,5 млн грн.

Зазначається, що 220,78 млн грн виділили для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності, ще 165,77 млн грн спрямували для утримання маточного поголів'я кіз та/або овець.

"Приємно повідомити про результати першої хвилі виплат дотацій на утримання корів та кіз або овець. Особливо з урахуванням того, що це відбувається в непрості воєнні часи. Неможливо розвивати агросектор без розвитку тваринництва", - прокоментував міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Дотації виплачуються коштом держбюджету в межах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE).

Як повідомлялося, у лютому Кабінет Міністрів схвалив Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва на період до 2033 року.

За попередніми оцінками, через військові дії в Україні втрачено 15-20% поголів'я великої рогатої худоби, свиней і птиці.