В Україні стабілізувалися ціни на молоко-сировину

В Україні станом на другу половину квітня 2025 року відбулася відносна стабілізація цін на молоко-сировину; середньозважена ціна трьох ґатунків становить 16,00 грн/кг без ПДВ, що на 15 коп. менше порівняно з березнем.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Асоціації виробників молока (АВМ).

Зазначається, що середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку на 23 квітня становила 16,15 грн/кг без ПДВ, що на 20 коп. менше, ніж місяць тому. Вищий ґатунок в середньому коштує 15,95 грн/кг без ПДВ (-20 коп.). Середня ціна на молоко першого ґатунку становила 15,60 грн/кг без ПДВ (-5 коп. проти другої половини минулого місяця).

Таким чином, середньозважена ціна трьох ґатунків становила 16,00 грн/кг без ПДВ (-15 коп. порівняно з березнем 2025 року).

Як наголосив аналітик асоціації Георгій Кухалейшвілі, ціни на молоко-сировину стабілізувалися станом на другу половину квітня. При цьому всередині цінового коридору були точкові зниження цін під впливом збільшення надлишків молока-сировини в умовах, коли реалізація молочної продукції не встигає за її виробництвом.

"При профіциті сирого молока викликом для галузі стає збільшення імпорту молочної продукції, особливо сирів, частка яких на українських прилавках вже становить майже 50%. Різке зростання імпорту торговельними мережами ставить на межу виживання вітчизняних сироробів, а в подальшому можна очікувати й скорочення поголів'я", - застерігають в АВМ.

Також загрозою для української молочної галузі залишається спалах ящуру в сусідніх Словаччині та Угорщині. Якщо ж інфекція потрапить в Україну, тоді ціни на молоко-сировину з високою вірогідністю значно знизяться - внаслідок введення карантину та заборони на експорт готової продукції.

Якщо ж поширення інфекції в Україні вдасться уникнути, вітчизняні компанії можуть наростити обсяги експорту молочних продуктів на фоні введення заборон на експорт у країнах Центрально-Східної Європи.