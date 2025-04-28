Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Вперше за 30 років». Ферми в Україні обійшли господарства населення за виробництвом молока

14:45 28.04.2025 |

Новини АПК

«Вперше за 30 років». Ферми в Україні обійшли господарства населення за виробництвом молока
 

У першому кварталі 2025 року сільськогосподарські підприємства України виробилии більше молока, ніж домашні господарства. Про це з посиланням на попередні дані Мінагрополітики повідомила Асоціація виробників молока.

"Вперше (принаймні за приблизно 30 років) квартальні результати обсягів виробництва молока сільгосппідприємств перевищили показники категорії населення", - повідомив партнер проєктів "Інфагро" Максим Фастєєв у своєму Telegram-каналі UA-82,5.

Так, у січні-березні 2025 року молочнотоварні ферми виробили 771 000 тонн молока-сировини, що на 37 000 тонн (+5%) більше відносно торішнього періоду.

Присадибний сектор виробив 676 000 тонн молока-сировини, що на 90 000 тонн (-12%) менше відносно торішнього періоду.

"З огляду на сезонність виробництва, обсяги категорії населення за підсумками 2025 року однозначно матимуть перевагу, але вже у 2026 році є шанс побачити загальну рівновагу. Якщо не у 2026, то у 2027 році точно", - прогнозує Максим Фастєєв.

Цей результат, за словами експерта, є важливим, бо означає можливий перелам у багаторічному негативному тренді виробництва молока в Україні, що створює передумови для стабілізації й подальшого зростання в галузі.

Найбільш суттєво збільшилися обсяги виробництва молока на сільгосппідприємствах у Закарпатській (+50%), Львівській (+23%), Хмельницькій (+19%), Миколаївській (+18%), Чернівецькій (+15%) областях.

Водночас близько 56% молока-сировини у січні-березні 2025 року виробили сільгосппідприємства у Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Чернігівській і Вінницькій областях.

«Вперше за 30 років». Ферми в Україні обійшли господарства населення за виробництвом молока

 

У березні 2025 року господарства усіх категорій виробили 556 000 тонн молока-сировини, що на 117 000 тонн більше (+27%) відносно лютого 2025 року, але на 20 000 тонн менше (-4%) відносно березня 2024 року.

У січні-березні 2025 року обсяги надою в Україні становили 1,44 млн тонн, що на 53 000 тонн (-4%) менше відносно торішнього періоду.

У березні 2025 року частка підприємств у виробництві молока-сировини склала 49%, а господарств населення - 51%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7513
  0,0623
 0,15
EUR
 1
 47,3856
  0,0315
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2185  0,07 0,16 41,9537  0,08 0,19
EUR 47,0537  0,12 0,27 47,9100  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,04 0,10 41,8100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес