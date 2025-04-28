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«Вперше за 30 років». Ферми в Україні обійшли господарства населення за виробництвом молока
14:45 28.04.2025 |
У першому кварталі 2025 року сільськогосподарські підприємства України виробилии більше молока, ніж домашні господарства. Про це з посиланням на попередні дані Мінагрополітики повідомила Асоціація виробників молока.
"Вперше (принаймні за приблизно 30 років) квартальні результати обсягів виробництва молока сільгосппідприємств перевищили показники категорії населення", - повідомив партнер проєктів "Інфагро" Максим Фастєєв у своєму Telegram-каналі UA-82,5.
Так, у січні-березні 2025 року молочнотоварні ферми виробили 771 000 тонн молока-сировини, що на 37 000 тонн (+5%) більше відносно торішнього періоду.
Присадибний сектор виробив 676 000 тонн молока-сировини, що на 90 000 тонн (-12%) менше відносно торішнього періоду.
"З огляду на сезонність виробництва, обсяги категорії населення за підсумками 2025 року однозначно матимуть перевагу, але вже у 2026 році є шанс побачити загальну рівновагу. Якщо не у 2026, то у 2027 році точно", - прогнозує Максим Фастєєв.
Цей результат, за словами експерта, є важливим, бо означає можливий перелам у багаторічному негативному тренді виробництва молока в Україні, що створює передумови для стабілізації й подальшого зростання в галузі.
Найбільш суттєво збільшилися обсяги виробництва молока на сільгосппідприємствах у Закарпатській (+50%), Львівській (+23%), Хмельницькій (+19%), Миколаївській (+18%), Чернівецькій (+15%) областях.
Водночас близько 56% молока-сировини у січні-березні 2025 року виробили сільгосппідприємства у Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Чернігівській і Вінницькій областях.
У березні 2025 року господарства усіх категорій виробили 556 000 тонн молока-сировини, що на 117 000 тонн більше (+27%) відносно лютого 2025 року, але на 20 000 тонн менше (-4%) відносно березня 2024 року.
У січні-березні 2025 року обсяги надою в Україні становили 1,44 млн тонн, що на 53 000 тонн (-4%) менше відносно торішнього періоду.
У березні 2025 року частка підприємств у виробництві молока-сировини склала 49%, а господарств населення - 51%.
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