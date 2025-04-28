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Мінагрополітики хоче створити інвестпортфель українського агросектору: збирає проєкти
14:39 28.04.2025 |
Міністерство аграрної політики та продовольства оголосило збір інвестиційних проєктів діючих аграрних підприємств, які прагнуть масштабуватись, модернізуватись і виходити на нові ринки. Про це повідомив міністр Віталій Коваль.
За словами Коваля, мета ініціативи - створити портфель масштабних проєктів, який буде представлений міжнародним фінансовим інституціям, фондам, банкам і стратегічним інвесторам.
Йдеться про бізнеси, які вже працюють, "а не ідеї на рівні стартапів". Мінімальний обсяг фінансування, який мають потребувати проєкти, - від $10 млн.
Міністр зауважив, що український агросектор - це не лише про виживання в умовах війни. Це про розвиток, гнучкість і готовність до прориву.
Підприємства, які мають готовий інвестиційний проєкт, можуть надсилати інформацію на електронну пошту [email protected].
У листі потрібно коротко описати суть проєкту, обсяг необхідного фінансування, стадію реалізації, а також надати інформацію про компанію та команду.
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