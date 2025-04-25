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Українські аграрії засіяли вже 2 мільйони гектарів ярих зернових
12:11 25.04.2025 |
Аграрії всіх регіонів України станом на 25 квітня засіяли 2 млн га ярих зернових та зернобобових культур, а на Рівненщині почали вже сіяти й гречку.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.
За даними галузевого відомства, найбільша площа посівів припадає на кукурудзу - 705 тис. га, ячмінь - 702,1 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 199,8 тис. га, гороху - 201,8 тис. га, вівса - 154,2 тис. га.
Полтавська область лідер за темпами сівби - 251,5 тис. га, з яких пшениця займає 4,5 тис. га, ячмінь - 69,1 тис. га, горох - 9,6 тис. га, овес - 3,1 тис. га, кукурудза - 165,2 тис. га.
У Кіровоградській області засіяно 146,4 тис. га (пшениця - 3 тис. га, ячмінь - 35,4 тис. га, горох - 18,7 тис. га, овес - 0,5 тис. га, кукурудза - 84,7 тис. га.
На Сумщині посівний клин становить 138,1 тис. га (пшениця - 21,5 тис. га, ячмінь - 18,2 тис. га, горох - 5,8 тис. га, овес - 9,8 тис. га, кукурудза - 81,2 тис. га);
В Одеській області аграрії засіяли 122,5 тис. га (пшениця - 6,5 тис. га, ячмінь - 35,2 тис. га, горох - 62 тис. га, овес - 1,5 тис. га, кукурудза - 8,4 тис. га).
На Хмельниччині сільгоспвиробники посіяли зернові на площі 119,9 тис. га (пшениця - 10,9 тис. га, ячмінь - 74,5 тис. га, горох - 2,6 тис. га, овес - 2,5 тис. га, кукурудза - 24,8 тис. га).
Крім того, аграрії вже засіяли 1 763,6 тис. га технічними культурами. Зокрема, соняшнику - 1 236,8 тис. га; цукрових буряків - 228,5 тис. га; сої - 187,6 тис. га.
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