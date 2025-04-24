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АНАЛІТИКА

Україна стала учасником Комітету з питань сільського господарства ОЕСР

 

Україна вперше в історії взяла участь як повноправний член у пленарній сесії Комітету з питань сільського господарства Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

"Членство України в Комітеті, а також у двох допоміжних органах - Робочій групі з питань аграрної політики та ринків і Групі з питань товарних ринків - відкриває нові можливості для інтеграції у глобальну аграрну політику на основі принципів прозорості, сталого розвитку та цифровізації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що участь у пленарній сесії взяла заступниця міністра аграрної політики та продовольства Оксана Осьмачко.

У своєму виступі вона представила бачення України щодо модернізації аграрного сектору, зокрема через цифровізацію, розвиток інклюзивної політики, ефективне використання земель, включаючи розмінування, впровадження кліматоорієнтованих рішень та підтримку сільських громад.

«Сьогодні наша держава особливо потребує міжнародної солідарності та скоординованих підходів для підтримки аграрного сектору, захисту продовольчої безпеки та відновлення сільських територій. Ми вдячні за цю платформу співпраці й налаштовані на конструктивний діалог задля сталого та справедливого агропродовольчого майбутнього», - зауважила заступниця міністра.
 

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