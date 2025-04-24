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АНАЛІТИКА

Мінагрополітики призупиняє приймання заяв на гранти на розвиток садів та теплиць

15:46 24.04.2025 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики та продовольства призупиняє приймання заяв на гранти на розвиток садів і теплиць через брак коштів.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, передає Укрінформ.

"Наразі кошти, які були передбачені в державному бюджеті на гранти на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства й тепличного господарства, вичерпалися. У зв'язку з цим та на виконання постанови КМУ № 469 Мінагрополітики призупиняє приймання заяв на підтримку за програмою єРобота у двох категоріях "Грант на сад" та "Грант на теплицю", - йдеться у повідомленні.

У галузевому міністерстві зауважили, що гранти, рішення про надання яких прийнято у 2025 році, будуть профінансовані у повному обсязі до кінця року.

Про відновлення прийому заяв на отримання грантів буде повідомлено додатково на офіційній сторінці Мінагрополітики.

З початку дії урядової програми єРобота вже виплачено більше 1,35 млрд грн грантової допомоги 268 сільгоспвиробникам на розвиток садівництва і теплиць. Лише цьогоріч грантову підтримку отримали 38 аграрних господарств на суму 167,7 млн грн.

Як повідомлялось, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень.

У серпні 2024 року уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва.
 

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