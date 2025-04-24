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АНАЛІТИКА

USDA: Суха земля і скорочення посівних площ негативно вплинуть на урожай пшениці в Україні у 2025 році

12:17 24.04.2025 |

Новини АПК

 

Врожай пшениці в Україні на 2025 рік очікується на рівні 17,9 млн метричних тонн. Це 13-річний мінімум і на 23% менше, ніж попереднього року, пише аналітикиня Reuters Карен Браун із посиланням на прогноз Міністерства сільського господарства США (USDA).

Причиною такого зниження врожаю є надзвичайно суха земля в період посіву і низька прибутковість виробництва, що призвело до скорочення посівних площ.

Подекуди в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях запаси продуктивної вологи були історично низькими для ранньовесняного періоду, повідомляли в Укргідрометцентрі.

Якщо надалі буде сприятлива погода, це може покращити стан посівів і зменшити занепокоєння.

Згідно з прогнозами, експорт пшениці з України у 2025-26 роках буде менше половини від рекордного обсягу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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