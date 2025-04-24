Фінансові новини
- |
- 24.04.25
- |
- 13:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
USDA: Суха земля і скорочення посівних площ негативно вплинуть на урожай пшениці в Україні у 2025 році
12:17 24.04.2025 |
Врожай пшениці в Україні на 2025 рік очікується на рівні 17,9 млн метричних тонн. Це 13-річний мінімум і на 23% менше, ніж попереднього року, пише аналітикиня Reuters Карен Браун із посиланням на прогноз Міністерства сільського господарства США (USDA).
Причиною такого зниження врожаю є надзвичайно суха земля в період посіву і низька прибутковість виробництва, що призвело до скорочення посівних площ.
Подекуди в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях запаси продуктивної вологи були історично низькими для ранньовесняного періоду, повідомляли в Укргідрометцентрі.
Якщо надалі буде сприятлива погода, це може покращити стан посівів і зменшити занепокоєння.
Згідно з прогнозами, експорт пшениці з України у 2025-26 роках буде менше половини від рекордного обсягу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Politico: в адміністрації Трампа протистоять планам Віткоффа зняти енергетичні санкції з Росії
|Трамп: Ми домовилися з Росією. Я думав, що з Зеленським буде легше домовитися
|Зеленський заочно відповів Трампу, нагадавши про «Кримську декларацію» Помпео
|У Білому домі вимагають, щоб Зеленський не коментував «мирні переговори» у ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Фінкомітет підтримав законопроєкт про віртуальні активи для розгляду за основу
|USDA: Суха земля і скорочення посівних площ негативно вплинуть на урожай пшениці в Україні у 2025 році
|Кабмін встановив стелю фінансування для АОЗ та ДОТ у 700 мільйонів – Жумаділов
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.04.25
|В Україні презентували закупівельну організацію Агентства відновлення
|Нафта стабілізувалася після 2% падіння на потенційному збільшенні видобутку ОПЕК+
|Норвегія внесе новий внесок у 2,4 мільярда норвезьких крон до Фонду допомоги Світового банку для України
Бізнес
|OpenAI зацікавлена у придбанні браузера Chrome, якщо Google буде змушена його продати
|Tesla повідомила про 20% падіння доходів від продажу автомобілів
|Samsung зазнає мільярдних збитків через виробництво чипів у США
|Європейське космічне агентство запустило місію з вирощування їжі в космосі
|Toyota і Daimler Truck готуються завершити об'єднання підрозділів із випуску вантажівок
|Інвестори попереджають, що мита Трампа загрожують технологічним стартапам «болем світового масштабу»
|Криптоказино обійшли блокування та заробили понад $80 млрд — дослідження