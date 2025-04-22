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АНАЛІТИКА

В Україні стартували аукціони суборенди держземель під багаторічні насадження строком на 25 років

13:33 22.04.2025 |

Новини АПК

 

В Україні стартували аукціони суборенди держземель під багаторічні насадження строком на 25 років, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Запускаємо новий інструмент для фермерів і підприємств, які працюють на землі - довгострокову суборенду державних сільськогосподарських земель спеціально під сади, ягідники, горіхи та інші нішеві культури... Суборенда надається строком на 25 років - це дає можливість стабільно планувати свою діяльність, залучати інвестиції та розвивати садівництво в регіонах", - написав він у Телеграм.

Коваль зауважив, що у 10 областях країни "Земельний банк" виставив на торги 60 ділянок загальною площею понад 800 га. Найбільше ділянок (37) буде на Закарпатті (252 га). Перші три лоти вже доступні в Житомирській області. Їх стартова вартість - від 2000 грн за гектар.

Міністр акцентував, що реальну ринкову ціну ділянок визначатиме аукціон.

"Це прозорий та цифровий інструмент, відкритий для всіх охочих. Як фермерів, так і агрокомпаній. Усі ділянки доступні на інтерактивній мапі "Земельного банку", а участь в аукціонах здійснюється через систему "Прозорро.Продажі". Цей крок - не просто про передачу землі, а про довгострокову підтримку аграріїв, сталий розвиток садівництва і нішевих напрямів, які формують майбутнє українського агросектору", - резюмував міністр агрополітики.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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