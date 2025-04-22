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Вартість тонни експорту української агропродукції в 2025р зросла в 1,4 рази
09:31 22.04.2025 |
Ціна тонни експорту української аграрної продукції зросла в 1,4 рази: 2024 року вона становила $315, а в квітні 2025 року збільшилася до $443, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
"Це вдалося зробити за рахунок збільшення експорту продукції з доданою вартістю. Зокрема, біоетанолу", - пояснив він у Телеграм.
Коваль привернув увагу, що зросли і середні ціни на топ-5 продуктів експорту в розрахунку на тонну: соняшникова олія - $1174, що на 37,8% більше ніж у 2024 році ($852), кукурудза - $217, що на 27,1% більше середньої ціни 2024 року ($171), пшениця - $231, що на 27,4% більше середньої ціни 2024 року ($181), м'ясо птиці - $2385, що на 11,2% більше середньої ціни 2024 року ($2145), соєві боби - $409, що на 4,3% більше середньої ціни 2024 року ($392).
"Загалом з початку року експорт аграрної продукції з України склав $1,1 млрд або 2,5 млн тонн", - підкреслив міністр і запевнив, що Міністерство аграрної політики та продовольства продовжує працювати над диверсифікацією ринків збуту та розширенням експортного потенціалу переробної промисловості.
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